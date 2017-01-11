Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 23,7 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 10 січня становив 164,8 млн дол., у тому числі у доларах США — 131,1 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 6 січня зменшився на 96,7 млн дол.