Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 23,7 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 10 января увеличился на 23,7 млн долл., передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 10 января составил 164,8 млн долл., в том числе в долларах США - 131,1 млн долл.
Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 6 января уменьшился на 96,7 млн долл.