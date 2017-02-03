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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57326 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 20,57 млн дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 3 лютого збільшився на 20,57 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.

Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 20,57 млн дол

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 3 лютого становив 132.67 млн дол., у тому числі у доларах США — 110.49 млн дол.

Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

долар-гривня — 27.5500/27.6500 (піднявся на 0.09%);

євро-гривня — 29.4500/29.7000 (опустився на -0.17%);

рубль-гривня — 0.4570/0.4660 (піднявся на 1.26%).

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