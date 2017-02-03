Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 20,57 млн дол
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 3 лютого збільшився на 20,57 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 3 лютого становив 132.67 млн дол., у тому числі у доларах США — 110.49 млн дол.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5500/27.6500 (піднявся на 0.09%);
євро-гривня — 29.4500/29.7000 (опустився на -0.17%);
рубль-гривня — 0.4570/0.4660 (піднявся на 1.26%).