Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 20,57 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 3 февраля увеличился на 20,57 млн долл., передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 3 февраля составил 132,67 млн долл., в том числе в долларах США - 110,49 млн долл.
Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27,5500/276500 (поднялся на 0,09%);
евро-гривна - 29,4500/29,7000 (опустился на 0,17%);
рубль-гривна - 0,4570/0,4660 (поднялся на 1,26%).