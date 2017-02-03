Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 20,57 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 3 февраля составил 132,67 млн ​​долл., в том числе в долларах США - 110,49 млн долл.

Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27,5500/276500 (поднялся на 0,09%);

евро-гривна - 29,4500/29,7000 (опустился на 0,17%);

рубль-гривна - 0,4570/0,4660 (поднялся на 1,26%).