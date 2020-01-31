Обсяг допомоги США на 2020 рік становить майже 700 млн доларів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Обсяг програм допомоги США для України на 2020 рік становить майже 700 млн долларів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Держсекретарем США Майком Помпео під час зустрічі зі ЗМІ, передає кореспондент УНН.
"Відносини Києва та Вашингтона є незмінно міцними, адже фундаментом для них є повна довіра, взаєморозуміння та спільні довготривалі стратегічні інтереси. Важливо, що системна підтримка України має широкий двопартійний консенсус у Конгресі США. Про це свідчить зокрема обсяг програм допомоги на 2020 рік, що становить майже 700 млн долларів", - сказав Президент.
Він окремо відзначив допомогу США у сфері безпеки, яка складає 365 млн доларів і "відчутно посилить нашу обороноздатність".
Нагадаємо, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.