Объем помощи США на 2020 год составляет почти 700 млн долларов - Зеленский

"Отношения Киева и Вашингтона являются неизменно крепкими, ведь фундаментом для них являются полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы. Важно, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США. Об этом свидетельствует, в частности объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти 700 млн долларов", - сказал Президент.

Он отдельно отметил помощь США в сфере безопасности, который составляет 365 млн долларов и "ощутимо усилит нашу обороноспособность".

Напомним, Белый дом в своей бюджетной заявке на 2021 год намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона.