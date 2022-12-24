Обстріли від Вугледара до Лимана: в ОВА показали наслідки нових ударів на Донеччині

Цитата

"Цієї ночі росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Лимана", - зазначив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 24 грудня така:



На Волноваському напрямку впродовж доби відбувалися періодичні артобстріли Вугледара - інформація про постраждалих не надходила.



На Донецькому напрямку зафіксовано численні обстріли Мар'їнської громади, особливо - Мар'їнки.



На Горлівському напрямку пошкоджено 1 будинок у Торецьку. Також обстріли відбувалися біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади.



На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки: у Торському Лиманської громади та в Переїзному Званівської громади.



Доповнення

23 грудня російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини, ще п'ять людей в області дістали поранення.