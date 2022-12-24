Обстріли від Вугледара до Лимана: в ОВА показали наслідки нових ударів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Донецьку область російські окупанти обстрілюють на різних ділянках фронту. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Цієї ночі росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Лимана", - зазначив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 24 грудня така:
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- На Волноваському напрямку впродовж доби відбувалися періодичні артобстріли Вугледара - інформація про постраждалих не надходила.
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- На Донецькому напрямку зафіксовано численні обстріли Мар'їнської громади, особливо - Мар'їнки.
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- На Горлівському напрямку пошкоджено 1 будинок у Торецьку. Також обстріли відбувалися біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади.
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- На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки: у Торському Лиманської громади та в Переїзному Званівської громади.
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Доповнення
23 грудня російські військові вбили двох мирних жителів Донеччини, ще п'ять людей в області дістали поранення.