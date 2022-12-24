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Обстрелы от Угледара до Лимана: в ОВА показали последствия новых ударов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 311906 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Донецкую область российские оккупанты обстреливают на разных участках фронта. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью россияне вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана", - отметил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 24 декабря такова:

  • На Волновахском направлении в течение суток происходили периодические артобстрелы Угледара – информация о пострадавших не поступала.
  • На Донецком направлении зафиксированы многочисленные обстрелы Марьинской громады, особенно Марьинки.
  • На Горловском направлении поврежден 1 дом в Торецке. Также обстрелы происходили возле Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской громады.
  • На Лисичанском направлении разрушены 2 дома: в Торском Лиманской громаде и в Переездном Звановской громады.

Дополнение

23 декабря российские военные убили двух мирных жителей Донецкой области, еще пять человек в области получили ранения.

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