Обстріли в Сєвєродонецьку та Рубіжному: загинуло двоє людей, 10 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Сєвєродонецьку та Рубіжному через обстріли окупантів загинули двоє людей, 10 постраждали. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram, передав УНН.
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"Вогонь ворог відкривав по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Щедрищевому. Удень суцільний жах коївся в Сєвєродонецьку – п’ять влучань в житлові будинки, три з яких зруйновані. Рятувальники розбирали завали декілька годин. Загостреною залишається ситуація і в Рубіжному. В цих двох містах за добу ми маємо 2 загиблих та 10 постраждалих. Загалом вдалося врятувати з-під завалів та з вогнища 26 громадян", - написав Гайдай.
Деталі
За його словами, за добу в області росіянами пошкоджено 23 об’єкти – 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, а також будівля лікарні в Сєвєродонецьку.
Доповнення
У Луганській області Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ під щільними обстрілами росіян.