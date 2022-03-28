Обстрелы в Северодонецке и Рубежном: погибли два человека, 10 пострадали

Цитата

"Огонь враг открывал по Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Щедрищевому. Днем сплошной ужас творился в Северодонецке - пять попаданий в жилые дома, три из которых разрушены. Спасатели разбирали завалы несколько часов. Обостренной остается ситуация и в Рубежном. В этих двух городах за сутки мы имеем 2 погибших и 10 пострадавших. Всего удалось спасти из-под завалов и из очага 26 граждан", - написал Гайдай.

Детали

По его словам, за сутки в области россиянами повреждено 23 объекта - 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, а также здание больницы в Северодонецке.

Дополнение

В Луганской области Северодонецк, Рубежное и Лисичанск под плотными обстрелами россиян.