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Обстріли в Чернігові: загинули щонайменше 10 осіб, розпочато розслідування

Обстріли в Чернігові: загинули щонайменше 10 осіб, розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 209563 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Прокуратура відкрила справу за фактом чергового обстрілу міста Чернігова здійсненим російськими окупаційними військами, внаслідок якого загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Деталі 

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, 14 березня російські загарбники вкотре обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста Чернігова. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів загинуло 10 людей", - йдеться у повідомленні.

Важкою артилерією збройних сил РФ пошкоджено будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію комунального підприємства "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю акціонерного товариства "Чернігівгаз" та 4 транспортні засоби.

Нагадаємо 

Внаслiдок ворожих обстрілів селища Олишівка (Чернігівська область) пошкоджено будівлю на території підземного газосховища.

Українські Національні Новини

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