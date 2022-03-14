Обстріли в Чернігові: загинули щонайменше 10 осіб, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прокуратура відкрила справу за фактом чергового обстрілу міста Чернігова здійсненим російськими окупаційними військами, внаслідок якого загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.
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За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
"За даними слідства, 14 березня російські загарбники вкотре обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста Чернігова. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів загинуло 10 людей", - йдеться у повідомленні.
Важкою артилерією збройних сил РФ пошкоджено будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію комунального підприємства "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю акціонерного товариства "Чернігівгаз" та 4 транспортні засоби.
Нагадаємо
Внаслiдок ворожих обстрілів селища Олишівка (Чернігівська область) пошкоджено будівлю на території підземного газосховища.