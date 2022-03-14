На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю підземного газосховища

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“Сьогодні, близько 9 години ранку, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту”, - йдеться в повідомленні.

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Персонал газосховища терміново евакуйований. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ. Всі зовнішні комунікації відключені.

Жертв та постраждалих серед працівників Олишівського ПСГ немає. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.

Додамо

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції.