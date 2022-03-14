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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю підземного газосховища

На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю підземного газосховища

Київ • УНН

 • 189131 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслiдок ворожих обстрілів селища Олишівка (Чернігівська область) пошкоджено будівлю на території підземного газосховища. Про це інформує Укртрансгаз, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні, близько 9 години ранку, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Персонал газосховища терміново евакуйований. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ. Всі зовнішні комунікації відключені.

Жертв та постраждалих серед працівників Олишівського ПСГ немає. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.

Додамо

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції.

Українські Національні Новини

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