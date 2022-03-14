В Чернговской области в результате вражеских обстрелов повреждено здание подземного газохранилища

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“Сегодня, около 9 часов утра, во время обстрела российскими оккупационными войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", - говорится в сообщении.

Детали

Персонал газохранилища срочно эвакуирован. Из коммуникаций площадки газосборного пункта стравлен газ. Все внешние коммуникации отключены.

Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. Сейчас на объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций.

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Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции.