В Чернговской области в результате вражеских обстрелов повреждено здание подземного газохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате вражеских обстрелов поселка Олишевка (Черниговская область) повреждено здание на территории подземного газохранилища. Об этом информирует Укртрансгаз, пишет УНН.
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“Сегодня, около 9 часов утра, во время обстрела российскими оккупационными войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", - говорится в сообщении.
Детали
Персонал газохранилища срочно эвакуирован. Из коммуникаций площадки газосборного пункта стравлен газ. Все внешние коммуникации отключены.
Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. Сейчас на объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций.
Добавим
Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции.