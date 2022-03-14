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В Чернговской области в результате вражеских обстрелов повреждено здание подземного газохранилища

В Чернговской области в результате вражеских обстрелов повреждено здание подземного газохранилища

Киев • УНН

 • 189130 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате вражеских обстрелов поселка Олишевка (Черниговская область) повреждено здание на территории подземного газохранилища. Об этом информирует Укртрансгаз, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня, около 9 часов утра, во время обстрела российскими оккупационными войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", - говорится в сообщении.

Детали

Персонал газохранилища срочно эвакуирован. Из коммуникаций площадки газосборного пункта стравлен газ. Все внешние коммуникации отключены.

Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. Сейчас на объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций.

Добавим

Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции.

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