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Обстрелы в Чернигове: погибли по меньшей мере 10 человек, начато расследование

Киев • УНН

 • 209561 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Прокуратура открыла дело по факту очередного обстрела города Чернигова осуществленным российскими оккупационными войсками, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Детали

За процессуального руководства областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 14 марта русские захватчики в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, в результате обстрелов погибли 10 человек", - говорится в сообщении.

Тяжелой артиллерией вооруженных сил РФ повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптовая-розничная база, несколько жилых домов, насосную станцию коммунального предприятия "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и 4 транспортных средства.

Напомним

В результате вражеских обстрелов поселка Олишевка (Черниговская область) повреждены здание на территории подземного газохранилища.

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