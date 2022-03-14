Обстрелы в Чернигове: погибли по меньшей мере 10 человек, начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Прокуратура открыла дело по факту очередного обстрела города Чернигова осуществленным российскими оккупационными войсками, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
Детали
За процессуального руководства областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
"По данным следствия, 14 марта русские захватчики в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, в результате обстрелов погибли 10 человек", - говорится в сообщении.
Тяжелой артиллерией вооруженных сил РФ повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптовая-розничная база, несколько жилых домов, насосную станцию коммунального предприятия "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и 4 транспортных средства.
Напомним
В результате вражеских обстрелов поселка Олишевка (Черниговская область) повреждены здание на территории подземного газохранилища.