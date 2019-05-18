Обстріли на Донбасі: поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. З початку поточної доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Луганському напрямку, через що поранення отримали двоє українських захисників. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Максим Праута, передає УНН.
“Протягом ночі та під ранок противник проявляв активність на Луганському напрямку, де здійснив 3 обстріли в районі Кримського. Внаслідок обстрілів з початку поточної доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил з пораненнями були евакуйовані для надання медичної допомоги”, — повідомив він.
За його словами, з 2.20 до 2.40 з боку населеного пункту Сентянівка вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З того ж боку близько 4-ї ночі ворог за 35 хвилин випустив по українських опорних пунктах п’ятнадцять 120 мм мін.
З о пів на п’яту ранку захисники Кримського нарахували на своїх позиціях ще 12 розривів мін — по шість 120-го та 82-го калібрів. Цього разу окупанти вели вогонь з боку населеного пункту Донецький.
На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються. Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.
Як повідомляв УНН, напередодні, 17 травня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.