Обстрелы на Донбассе: ранены двое военных

"В течение ночи и под утро противник проявлял активность на Луганском направлении, где совершил 3 обстрелы в районе Крымского. Вследствие обстрелов с начала текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил с ранениями были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - сообщил он.

По его словам, с 2.20 до 2.40 со стороны населенного пункта Сентяновка вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С той же стороны около 4 ночи враг за 35 минут выпустил по украинским опорным пунктам пятнадцать 120 мм мин.

С половины пятого утра защитники Крымского насчитали на своих позициях еще 12 разрывов мин - по шесть 120-го и 82-го калибров. На этот раз оккупанты вели огонь со стороны населенного пункта Донецкий.

На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Как сообщал УНН, накануне, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.