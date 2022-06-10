Обстріли Миколаївщини: ще 15 людей зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За минулу добу в Миколаївській області від ворожих обстрілів отримали поранення 15 жителів. Дітей серед постраждалих немає. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram, передає УНН.
За її інформацією, усі постраждалі доставлені до медичних закладів та отримують необхідну допомогу.
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"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 263 громадянини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 64 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - підсумувала вона.
Нагадаємо
Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Вночі удару зазнали Інгульська, Широківська та Березнегуватська громади. Попередньо, потерпілих та пошкоджень немає.