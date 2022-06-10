Ворог вночі обстріляв три громади Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Вночі удару зазнали Інгульська, Широківська та Березнегуватська громади. Попередньо, потерпілих та пошкоджень немає. Про це йдеться у ранковому зведенні ОВА, передає УНН.
Деталі
Як повідомили, інформація про постраждалих та пошкодження у Березнегуватській громаді уточнюється.
Широківську громаду обстрілювали вдень та вночі переважно поза населеними пунктами. За попередньою інформацією, потерпілих та пошкоджень немає.
Крім того, вночі ворог вдарив по Інгульській громаді. Потерпілих та пошкоджень немає. Обстріли були також переважно поза населеними пунктами.
Доповнення
8 червня на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів було поранено 20 людей, дітей серед постраждалих немає.