Обстріл польського консульства у Луцьку – це теракт і проти України - М.Лубківський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Україна має знайти та покарати виконавців і замовників цього злочину на основі незаперечних доказів і рішучих оперативно-слідчих дій. Таку думку в ефірі каналу “112 Україна” озвучив Надзвичайний та Повноважний Посол України Маркіян Лубківський.
Він акцентував увагу на тому, що обстріл польського консульства у Луцьку має бути визнаний терактом, як проти консульської установи Республіки Польща, так і проти українців.
“Зараз важливо об’єднати наші міжнародні зусилля: прокуратура Польщі вже відкрила кримінальну справу, як і управління СБУ у Волинській області. Єдина гідна відповідь на цей теракт — покарати винних на основі беззаперечних доказів,” — наголосив Лубківський.
Він зауважив, що згідно Віденської конвенції про дипломатичні зносини та Віденської конвенції про консульські відносини, повну відповідальність за безпеку консульських і дипломатичних установ та людей, які там знаходяться, несе держава, на території якої вони знаходяться. Тому українські правоохоронці мають діяти професійно та оперативно.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і направило ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.
Як повідомляв УНН, в міністерстві закордонних справ України вже отримали ноту протесту від польського МЗС через вибух у генконсульстві Польщі в Луцьку, а в СБУ назвали додаткові версії вибуху в польському консульстві.