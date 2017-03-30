Обстріл польського консульства у Луцьку – це теракт і проти України - М.Лубківський

Він акцентував увагу на тому, що обстріл польського консульства у Луцьку має бути визнаний терактом, як проти консульської установи Республіки Польща, так і проти українців.

“Зараз важливо об’єднати наші міжнародні зусилля: прокуратура Польщі вже відкрила кримінальну справу, як і управління СБУ у Волинській області. Єдина гідна відповідь на цей теракт — покарати винних на основі беззаперечних доказів,” — наголосив Лубківський.

Він зауважив, що згідно Віденської конвенції про дипломатичні зносини та Віденської конвенції про консульські відносини, повну відповідальність за безпеку консульських і дипломатичних установ та людей, які там знаходяться, несе держава, на території якої вони знаходяться. Тому українські правоохоронці мають діяти професійно та оперативно.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і направило ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.

Як повідомляв УНН, в міністерстві закордонних справ України вже отримали ноту протесту від польського МЗС через вибух у генконсульстві Польщі в Луцьку, а в СБУ назвали додаткові версії вибуху в польському консульстві.