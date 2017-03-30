Обстрел польского консульства в Луцке - это теракт и против Украины - Лубкивский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина должна найти и наказать исполнителей и заказчиков этого преступления на основе неопровержимых доказательств и решительных оперативно-следственных действий. Такое мнение в эфире канала "112 Украина" озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Маркиян Лубкивский.
Он акцентировал внимание на том, что обстрел польского консульства в Луцке должен быть признан терактом, как против консульского учреждения Республики Польша, так и против украинского народа.
"Сейчас важно объединить наши международные усилия: прокуратура Польши уже возбудила уголовное дело, как и управление СБУ в Волынской области. Единственная достойный ответ на этот теракт - наказать виновных на основе неопровержимых доказательств ", - отметил Лубкивский.
Он отметил, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских отношениях, полную ответственность за безопасность консульских и дипломатических учреждений и людей, которые там находятся, несет государство, на территории которого они находятся. Поэтому украинские правоохранители должны действовать профессионально и оперативно.
Как сообщили в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната , пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и направило ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".
Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке, а в СБУ назвали дополнительные версии взрыва в польском консульстве.