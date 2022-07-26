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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Ранковий обстріл Миколаєва: рашисти пошкодили котельню

Ранковий обстріл Миколаєва: рашисти пошкодили котельню

Київ • УНН

 • 119799 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Під час ранкового обстрілу Миколаєва російські окупанти пошкодили котельню. Про це у Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі. Наразі ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює нанесені збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону", – ідеться у повідомленні.

Доповнення 

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі у Миколаївській області. 

Також по Миколаєву сьогодні було завдано масований ракетний удар. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

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