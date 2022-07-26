Ранковий обстріл Миколаєва: рашисти пошкодили котельню

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"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі. Наразі ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює нанесені збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону", – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі у Миколаївській області.

Також по Миколаєву сьогодні було завдано масований ракетний удар. За попередніми даними, обійшлося без жертв.