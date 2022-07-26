Утренний обстрел Николаева: рашисты повредили котельную
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Во время утренних обстрелов Николаева российские оккупанты повредили котельную. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.
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"Сегодня во время обстрела пострадал один из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания. Сейчас ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону", – говорится в сообщении.
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Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в Николаевской области.
Также по Николаеву сегодня был нанесен массированный ракетный удар. По предварительным данным, обошлось без жертв.