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Утренний обстрел Николаева: рашисты повредили котельную

Утренний обстрел Николаева: рашисты повредили котельную

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Во время утренних обстрелов Николаева российские оккупанты повредили котельную. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня во время обстрела пострадал один из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания. Сейчас ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону", – говорится в сообщении.

Дополнение 

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в Николаевской области. 

Также по Николаеву сегодня был нанесен массированный ракетный удар. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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