Обстріл Луганської ТЕС у Щасті: без електропостачання залишилося близько 10 тис. абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Через зупинку роботи Луганської ТЕС внаслідок ворожого обстрілу без електропостачання залишилось приблизно 10 тисяч абонентів міста Щастя, Широкінська та Станично-Луганська ВЦА. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
Геращенко повідомив, що 21 лютого на території Щастинського району протягом 12:45-13:30, внаслідок обстрілу пошкоджено ПЛ 110 кВ “Лутес-Щастя”, “Лутес-Новоайдар” та “Лутес-Чихірове” ТОВ ЛЕО, знеструмлено ПС “Щастя”, знеструмлено місто Щастя (7267 аб.)
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“У зв’язку із пошкодженням вказаних ПЛ відбулась зупинка Луганської ТЕС та без електропостачання залишилось приблизно 10 тисяч абонентів міста Щастя, Широкінська та Станично-Луганська ВЦА (с. Передільске, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трехізбенка)”, — написав Геращенко.
Деталі
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в ефірі одного з українських телеканалів повідомив, що бойовики не припиняють обстріли у населених пунктах Врубівка, Щастя та тих, які поблизу них.
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“Обстріли не припинили, обстріли постійно відбуваються. Сьогодні чотири житлових будинки постраждали, автозаправка постраждала. Перебито колектор тепломережі в районі ТЕС Щастя...” — розповів Гайдай.
Він повідомив, що зараз ТЕС не працює, але є нова та сучасна “Кремінська” підстанція.
“Вона дуже потужна, і вона зараз електрикою забезпечує повністю область. Ті населені пункти, де локально перебита мережа, зараз неможливо відновити, тому що там обстріли не припиняються. Як тільки припиняться обстріли, ремонтна бригада вийде, якщо це буде світловий день, тобто якщо буде світло”, — сказав Гайдай.
На уточнююче запитання, чи йдеться про населені пункти Щастя та Врубівку, Гайдай відповів: “Про ці та які поруч”.
Доповнення
Сергій Гайдай раніше повідомляв, що Луганська ТЕС у місті Щастя зупинила роботу через обстріл. Під ворожий вогонь потрапили Врубівка та Щастя — люди залишилися без комунікацій.
Радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram показав відео за “300 метрів від теплової електростанції у Щасті”. “Йде обстріл з боку окупованих територій — 82 та 120 мм мінометами”, — повідомив Геращенко.
“ТЕС у Щасті зупинено через обрив ліній електропередач, внаслідок обстрілу бойовиками з окупованих територій”, — також зазначив радник голови МВС.
Гайдай додав, що наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції.