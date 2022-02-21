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Обстрел Луганской ТЭС в Счастье: без электроснабжения осталось около 10 тыс. абонентов

Обстрел Луганской ТЭС в Счастье: без электроснабжения осталось около 10 тыс. абонентов

Киев • УНН

 • 105792 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Из-за остановки работы Луганской ТЭС в результате вражеского обстрела без электроснабжения осталось примерно 10 тысяч абонентов города Счастье, Широкинска и Станично-Луганская ВГА. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.

Геращенко сообщил, что 21 февраля на территории Счастьинского района в течение 12:45-13:30, в результате обстрела повреждена ВЛ 110 кВ “Лутес-Счастье”, “Лутес-Новоайдар” и “Лутес-Чихирово” ООО ЛЕО, обесточены ПС “Счастье”, обесточен город Счастье (7267 аб.)

Цитата:

“В связи с повреждением указанных ВЛ произошла остановка Луганской ТЭС и без электроснабжения осталось примерно 10 тысяч абонентов города Счастье, Широкинска и Станично-Луганская ВЦА (с. Передельское, с. Старый Айдар, с. Кряковка, с. Трехизбенка)”, — написал Геращенко.

Детали

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что боевики не прекращают обстрелы в населенных пунктах Врубовка, Счастье и тех, которые вблизи них.

Цитата:

“Не прекратили обстрелы, обстрелы постоянно происходят. Сегодня четыре жилых дома пострадали, автозаправка пострадала. Перебит коллектор теплосети в районе ТЭС Счастье..." - рассказал Гайдай.

Он сообщил, что сейчас ТЭС не работает, но есть новая и современная “Креминская” подстанция.

"Она очень мощная, и она сейчас электричеством обеспечивает полностью область. Те населенные пункты, где локально перебита сеть, сейчас невозможно восстановить, потому что там обстрелы не прекращаются. Как только прекратятся обстрелы, ремонтная бригада выйдет, если это будет световой день, то есть если будет свет”, — сказал Гайдай.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о населенных пунктах Счастье и Врубовка, Гайдай ответил: “Об этих и которые рядом”.

Дополнение

Сергей Гайдай ранее сообщал, что Луганская ТЭС в городе Счастье остановила работу из-за обстрела. Под вражеский огонь попали Врубовка и Счастье — люди остались без коммуникаций.

Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram показал видео “300 метров от тепловой электростанции в счастье”. “Идет обстрел со стороны оккупированных территорий — 82 и 120 мм минометами”, — сообщил Геращенко.

“ТЭС в Счастье остановлена из-за обрыва линий электропередач, в результате обстрела боевиками с оккупированных территорий”, - также отметил советник главы МВД.

Гайдай добавил, что сейчас энергетики ждут прекращения обстрелов для проведения работ по восстановлению работы станции.

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