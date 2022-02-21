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У Щасті через ворожий обстріл зупинилася ТЕС

У Щасті через ворожий обстріл зупинилася ТЕС

Київ • УНН

 • 116003 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Луганська ТЕС у місті Щастя зупинила роботу через обстріл. Під ворожий вогонь потрапили Врубівка та Щастя - люди залишилися без комунікацій. Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай у Facebook, пише УНН.

Цитата:

"Луганська ТЕС зупинила роботу. Врубівка та Щастя під вогнем. Люди без комунікацій. Врубівка без електрики та газу. Люди знаходяться в бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід - 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Щастя без води, тепла та світла", - повідомив Гайдай.

Деталі

З його слів, "російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір". "Також обстріл в районі РЕМ, робітники "ЛЕО" покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю. Розбитий колектор тепломережі в районі кпп ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебита лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання", - додав голова ОДА.

Що стосується ТЕС, то, вказав Гайдай, "пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено".

Радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram показав відео за "300 метрів від теплової електростанції у Щасті". "Йде обстріл з боку окупованих територій – 82 та 120 мм мінометами", - повідомив Геращенко.

"ТЕС у Щасті зупинено через обрив ліній електропередач, внаслідок обстрілу бойовиками з окупованих територій", - також зазначив радник голови МВС.

Гайдай додав, що наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції.

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