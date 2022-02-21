В Счастье из-за вражеского обстрела остановилась ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Луганская ТЭС в городе Счастье остановила работу из-за обстрела. Под вражеский огонь попали Врубовка и Счастье - люди остались без коммуникаций. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook, пишет УНН.
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"Луганская ТЭС остановила работу. Врубовка и Счастье под огнем. Люди без коммуникаций. Врубовка без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод - 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают. Счастье без воды, тепла и света", - сообщил Гайдай.
Детали
По его словам,"российские оккупанты осуществили четыре прямых попадания в водозабор". "Также обстрел в районе РЭС, рабочие "ЛЭО" покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе кпп ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения", - добавил председатель ОГА.
Что касается ТЭС, то, указал Гайдай, "повреждения на всех линиях электропередач, что отходят и подходят к Луганской ТЭС. Станция остановлена".
Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram показал видео "300 метров от тепловой электростанции в Счастье". "Идет обстрел со стороны оккупированных территорий - 82 и 120 мм минометами", - сообщил Геращенко.
"ТЭС в Счастье остановлена из за обрыва линий электропередач, в результате обстрела боевиками с оккупированых территорий", - также отметил советник главы МВД.
Гайдай добавил, что сейчас энергетики ждут прекращения обстрелов для проведения работ по восстановлению работы станции.