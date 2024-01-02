Обстріл Києва: пошкоджено газопровід в Оболонському районі, ремонтні роботи мають завершитись наступної доби

Внаслідок ворожого обстрілу був пошкоджений газопровід в Оболонському районі, що призвело до зупинки місцевої котельні. Як повідомляє КМДА, зараз ремонтні служби активно працюють над відновленням, але фахівцям для завершення робіт фахівцям знадобиться ще близько 12-ти годин, передає УНН.

Внаслідок ворожого обстрілу сьогодні, 2 січня, був пошкоджений газопровід в Оболонському районі, що призвело до зупинки місцевої котельні - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Згідно з офіційною інформацією, наразі йде робота над відновленням.

Для проведення ремонтних робіт газопроводу фахівцям необхідно близько 12-ти годин. – пояснюють у КМДА.

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