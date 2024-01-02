Обстріл Києва: пошкоджено газопровід в Оболонському районі, ремонтні роботи мають завершитись наступної доби
Київ • УНН
Газопровід в Оболонському районі Києва постраждав від обстрілу, що призвело до зупинки котельні; очікується, що ремонт займе близько 12 годин.
Внаслідок ворожого обстрілу був пошкоджений газопровід в Оболонському районі, що призвело до зупинки місцевої котельні. Як повідомляє КМДА, зараз ремонтні служби активно працюють над відновленням, але фахівцям для завершення робіт фахівцям знадобиться ще близько 12-ти годин, передає УНН.
Внаслідок ворожого обстрілу сьогодні, 2 січня, був пошкоджений газопровід в Оболонському районі, що призвело до зупинки місцевої котельні
Згідно з офіційною інформацією, наразі йде робота над відновленням.
Для проведення ремонтних робіт газопроводу фахівцям необхідно близько 12-ти годин.
Нагадаємо
У Києві триває ліквідація наслідків масштабного авіаудару рф.
Також УНН повідомляв, що у Києві нормалізувалась якість повітря.
"Для тих, хто вірить чуткам": голова Євроради відреагував на атаки рф на Україну. Зеленський подякував за підтримку02.01.24, 17:16 • 84663 перегляди