У Києві нормалізувалась якість повітря

Якість повітря в Києві станом на 14:30 вівторка повернулася до норми, рівень забрудненості низький. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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Якість повітря в Києві нормалізувалася: станом на 14:30 спостерігається низький рівень забрудненості - резюмували в КМДА.

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Погіршення якості повітря було спровоковане ракетною атакою рф. Зокрема, у Подільському районі Києва спостерігали сильне задимлення через пожежі внаслідок російського авіаудару.

Атака рф на Київ: у Подільському районі згоріло 29 автомобілів

Нагадаємо

В результаті російської атаки в Києві 49 людей отримали поранення і двоє загинули.