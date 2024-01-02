У Києві нормалізувалась якість повітря
Київ • УНН
Якість повітря в Києві нормалізується після забруднення, спричиненого російською ракетною атакою, в результаті якої двоє людей загинули і 49 отримали поранення.
Якість повітря в Києві станом на 14:30 вівторка повернулася до норми, рівень забрудненості низький. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
Якість повітря в Києві нормалізувалася: станом на 14:30 спостерігається низький рівень забрудненості
Доповнення
Погіршення якості повітря було спровоковане ракетною атакою рф. Зокрема, у Подільському районі Києва спостерігали сильне задимлення через пожежі внаслідок російського авіаудару.
Атака рф на Київ: у Подільському районі згоріло 29 автомобілів02.01.24, 13:31 • 28952 перегляди
Нагадаємо
В результаті російської атаки в Києві 49 людей отримали поранення і двоє загинули.