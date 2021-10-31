Обстріл Багдада: невідомі випустили три ракети по столиці Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Служби безпеки Іраку зафіксували обстріл трьома ракетами району Аль-Мансур у Багдаді. Про це УНН повідомляє з посиланням на Shafaq News.
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“Офіційне джерело у службах безпеки повідомило, що три ракети „Катюша“ впали сьогодні в районі Аль-Мансур у Багдаді. Джерело уточнило, що одна з ракет приземлилася в безпосередній близькості від Госпіталю Червоного Півмісяця, зазначивши, що в результаті атаки сталося кілька вибухів”, - йдеться у повідомленні.
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Згідно з інформацією, повідомлень про постраждалих внаслідок обстрілу не надходило. Імовірною метою ракет була “зелена зона” столиці, де розташовані держустанови та іноземні посольства.
Нагадаємо
Раніше іракські силовики заявили про три ракети, які приземлилися в периметрі міжнародного аеропорту Багдада, де розміщуються американські війська, і повідомлень про збитки та жертви не надходило.