Обстрел Багдада: неизвестные выпустили три ракеты по столице Ирака — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Службы безопасности Ирака зафиксировали обстрел тремя ракетами района Аль-Мансур в Багдаде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Shafaq News.
Цитата
“Официальный источник в службах безопасности сообщил, что три ракеты „Катюша“ упали сегодня в районе Аль-Мансур в Багдаде. Источник уточнил, что одна из ракет приземлилась в непосредственной близи от Госпиталя Красного Полумесяца, отметив, что в результате атаки произошли несколько взрывов”, — говорится в сообщении.
Детали
Согласно информации, сообщений о пострадавших в результате обстрела не поступало. Вероятной целью ракет была “зеленая зона” столицы, где расположены госучреждения и иностранные посольства.
Напомним
Ранее иракские силовики заявили о трех ракетах, которые приземлились в периметре международного аэропорта Багдада, где размещаются американские войска, и сообщений об убытках и жертвах не поступало.