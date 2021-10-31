Обстрел Багдада: неизвестные выпустили три ракеты по столице Ирака — СМИ

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“Официальный источник в службах безопасности сообщил, что три ракеты „Катюша“ упали сегодня в районе Аль-Мансур в Багдаде. Источник уточнил, что одна из ракет приземлилась в непосредственной близи от Госпиталя Красного Полумесяца, отметив, что в результате атаки произошли несколько взрывов”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно информации, сообщений о пострадавших в результате обстрела не поступало. Вероятной целью ракет была “зеленая зона” столицы, где расположены госучреждения и иностранные посольства.

Напомним

Ранее иракские силовики заявили о трех ракетах, которые приземлились в периметре международного аэропорта Багдада, где размещаются американские войска, и сообщений об убытках и жертвах не поступало.