В Ираке ракетами атаковали военную базу США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вблизи международного аэропорта Багдада ракетного обстрела претерпела военная база США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Иракские силовики заявили о трех ракеты, которые приземлились в периметре международного аэропорта Багдада, в котором размещаются американские войска, и сообщений об убытках и жертвах нет.
В заявлении иракских военных говорится, что ракеты приземлились у периметра аэропорта, не вызывая жертв.
Иракские силы безопасности обнаружили и обезвредили невистрилени ракеты, размещенных на крыше дома, который использовался для запуска ракет.
Дополнение
Атаки в четверг произошли после аналогичной ракетной атаки 18 апреля, которая была нацелена на иракскую военную авиабазу Балад, которая принимает некоторых американских подрядчиков. В результате нападения ранены два иракских солдат.
Американские чиновники обвиняют поддержаны Ираном вооруженные силы в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе вблизи посольства США в Багдаде.