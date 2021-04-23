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В Ираке ракетами атаковали военную базу США

В Ираке ракетами атаковали военную базу США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вблизи международного аэропорта Багдада ракетного обстрела претерпела военная база США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Иракские силовики заявили о трех ракеты, которые приземлились в периметре международного аэропорта Багдада, в котором размещаются американские войска, и сообщений об убытках и жертвах нет.

В заявлении иракских военных говорится, что ракеты приземлились у периметра аэропорта, не вызывая жертв.

Иракские силы безопасности обнаружили и обезвредили невистрилени ракеты, размещенных на крыше дома, который использовался для запуска ракет.

Дополнение

Атаки в четверг произошли после аналогичной ракетной атаки 18 апреля, которая была нацелена на иракскую военную авиабазу Балад, которая принимает некоторых американских подрядчиков. В результате нападения ранены два иракских солдат.

Американские чиновники обвиняют поддержаны Ираном вооруженные силы в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе вблизи посольства США в Багдаде.

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