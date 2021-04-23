В Іраку ракетами атакували військову базу США

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Іракські силовики заявили про три ракети, які приземлилися в периметрі міжнародного аеропорту Багдада, в якому розміщуються американські війська, і повідомлень про збитки та жертви немає.

У заяві іракських військових йдеться, що ракети приземлилися біля периметра аеропорту, не спричиняючи жертв.

Іракські сили безпеки виявили та знешкодили невистрілені ракети, розміщених на даху будинку, який використовувався для запуску ракет.

Доповнення

Атаки в четвер відбулися після аналогічної ракетної атаки 18 квітня, яка була націлена на іракську військову авіабазу Балад, яка приймає деяких американських підрядників. В результаті нападу поранено двох іракських солдатів.

Американські чиновники звинувачують підтримані Іраном збройні сили в регулярних ракетних обстрілах американських об'єктів в Іраці, в тому числі поблизу посольства США в Багдаді.