Обстріл авто Окуєвої: поліція розслідує навмисне убивство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом убивства активістки і бійця АТО Аміни Окуєвої за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"Поліція Київської області відкрила провадження за фактом убивства Окуєвої за ч. 2 ст. 155 (Навмисне убивство)", - повідомив Жукович.
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Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка — загинула.