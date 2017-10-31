Обстрел авто Окуевой: полиция расследует умышленное убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту убийства активистки и бойца АТО Амины Окуевой по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Полиция Киевской области открыла производство по факту убийства Окуевой по ч. 2 ст. 155 (Умышленное убийство)", - сообщил Жукович.
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