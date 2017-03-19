Обстріл Авдіївки кваліфікували як теракт
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 березня. УНН. Поліція кваліфікувала обстріл Авдіївки як теракт. Порушене кримінальне провадження за ч.2 ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на ГУНП Донецької області.
“Бойовики продовжили розстрілювати житлові квартали прифронтового міста. Сьогодні близько 15:40 бойовики знову обстрілювали стару частину міста. Так, один із снарядів потрапив в приватний будинок по вулиці Колосова. Від розриву снаряда 68-річна жінка отримала осколкове поранення передпліччя і опіки. Поранена жінка була доставлена в місцеву лікарню. В даний час життя жінки нічого не загрожує, а ось будинок пенсіонерки майже повністю знищений в результаті пожежі”, — йдеться у повідомленні.
У постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з’ясовують, яка допомога потрібна людям.
Нагадаємо, через обстріл Авдіївки в пошкодженому будинку спалахнула пожежа.