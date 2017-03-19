Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт. Нарушено уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на ГУНП Донецкой области.
"Боевики продолжили расстреливать жилые кварталы прифронтового города. Сегодня около 15:40 боевики снова обстреливали старую часть города. Так, один из снарядов попал в частный дом по улице Колосова. От разрыва снаряда 68-летняя женщина получила осколочное ранение предплечья и ожоги. Раненая женщина была доставлена в местную больницу. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, а вот дом пенсионерки почти полностью уничтожен в результате пожара", - говорится в сообщении.
В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.
Напомним, из-за обстрела Авдеевки в поврежденном доме вспыхнул пожар.