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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 72454 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 112807 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128116 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 136601 просмотра

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11 марта, 14:12 • 128509 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120072 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106781 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107714 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт

Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт

Киев • УНН

 • 11756 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт. Нарушено уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на ГУНП Донецкой области.

"Боевики продолжили расстреливать жилые кварталы прифронтового города. Сегодня около 15:40 боевики снова обстреливали старую часть города. Так, один из снарядов попал в частный дом по улице Колосова. От разрыва снаряда 68-летняя женщина получила осколочное ранение предплечья и ожоги. Раненая женщина была доставлена ​​в местную больницу. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, а вот дом пенсионерки почти полностью уничтожен в результате пожара", - говорится в сообщении.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Напомним, из-за обстрела Авдеевки в поврежденном доме вспыхнул пожар.

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