Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт

"Боевики продолжили расстреливать жилые кварталы прифронтового города. Сегодня около 15:40 боевики снова обстреливали старую часть города. Так, один из снарядов попал в частный дом по улице Колосова. От разрыва снаряда 68-летняя женщина получила осколочное ранение предплечья и ожоги. Раненая женщина была доставлена ​​в местную больницу. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, а вот дом пенсионерки почти полностью уничтожен в результате пожара", - говорится в сообщении.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Напомним, из-за обстрела Авдеевки в поврежденном доме вспыхнул пожар.