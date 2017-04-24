Розслідування вибуху автомобіля ОБСЄ контролюватиме прокуратура Луганської області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Процесуальне керівництво розслідуванням обставин підриву автомобіля Спостережливої місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури Луганської області. Хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту перебуває на контролі прокурора області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області. Хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, що призвів до загибелі члена місії ОБСЄ, перебуває на контролі прокуратури Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 23 квітня 2017 року до управління СБУ в Луганській області надійшла оперативна інформація, що на дорозі сполученням с. Пришиб - с. Сміле Слов’яносербського району Луганської області (територія, тимчасово непідконтрольна українській владі) стався підрив автомобіля Спостережливої місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).
Внаслідок вибуху загинув представник медичного персоналу СММ ОБСЄ громадянин США та отримала поранення у вигляді контузії громадянка Німеччини.
За вказаним фактом управлінням СБУ в Луганській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Санкція ч. 3 ст. 258 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН 24 квітня, ОБСЄ розпочала розслідування підриву авто своєї місії на Донбасі.