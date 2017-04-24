Расследование взрыва автомобиля ОБСЕ будет контролировать прокуратура Луганской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27362 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91983 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147250 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113063 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114328 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111178 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103275 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Расследование взрыва автомобиля ОБСЕ будет контролировать прокуратура Луганской области

Расследование взрыва автомобиля ОБСЕ будет контролировать прокуратура Луганской области

Киев  •  УНН

 • 9623 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Процессуальное руководство расследованием обстоятельств взрыва автомобиля наблюдательного миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (НММ ОБСЕ) осуществляет группа прокуроров отдела прокуратуры Луганской области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на контроле прокурора области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, приведшего к гибели члена миссии ОБСЕ, находится на контроле прокуратуры Луганской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 апреля 2017 в управление СБУ в Луганской области поступила оперативная информация, что на дороге сообщением с. Пришиб - с. Смелое Славяносербского района Луганской области (территория, временно неподконтрольная украинской власти) произошел подрыв автомобиля наблюдательного миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (НММ ОБСЕ).

В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала НММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии.

По данному факту управлением СБУ в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалс УНН 24 апреля, ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля своей миссии на Донбассе.

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