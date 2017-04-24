Расследование взрыва автомобиля ОБСЕ будет контролировать прокуратура Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Процессуальное руководство расследованием обстоятельств взрыва автомобиля наблюдательного миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (НММ ОБСЕ) осуществляет группа прокуроров отдела прокуратуры Луганской области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на контроле прокурора области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, приведшего к гибели члена миссии ОБСЕ, находится на контроле прокуратуры Луганской области", - говорится в сообщении.
Напомним, что 23 апреля 2017 в управление СБУ в Луганской области поступила оперативная информация, что на дороге сообщением с. Пришиб - с. Смелое Славяносербского района Луганской области (территория, временно неподконтрольная украинской власти) произошел подрыв автомобиля наблюдательного миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (НММ ОБСЕ).
В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала НММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии.
По данному факту управлением СБУ в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).
Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщалс УНН 24 апреля, ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля своей миссии на Донбассе.