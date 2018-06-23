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Обслуговування ГТС: псевдо-імпортер, якого пов'язують з сином Януковича, не отримає 200 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Упереджено стягнення з держави коштів у сумі понад 200 млн грн псевдо-імпортером, якого деякі ЗМІ пов'язують з сином екс-президента Віктора Януковича, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"Установлено, що у 2012 році переможцем тендеру на закупівлю за державні кошти товарів для обслуговування газотранспортної системи України стало підприємство, у якого були відсутні потужності для такого роду діяльності.

Для отримання контрактів підприємство надало підтвердження щодо можливості прямої поставки товарів від виробника за економічно вигідними цінами, який здійснює свою діяльність у м. Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати", - йдеться у повідомленні.

Так, прокуратурою Київської області здійснено вступ у справу за позовом вказаного підприємства про стягнення заборгованості в сумі 200 млн грн за договором про закупівлю товарів за державні кошти, йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що під час судового розгляду справи, прокуратурою області з'ясовано, що жодних зовнішньоекономічних відносин щодо закупівлі товарів у іноземного виробника фірмою переможцем у відкритих торгах не здійснювалось, а нібито поставлений товар кордон України не перетинав, що свідчить про безтоварність проведених операцій.

"...вказане підприємство, яке у незаконний спосіб безпідставно намагається стягнути кошти за нібито поставлений товар з держави, зареєстроване на підставних осіб, діяльність яких пов’язують з сином колишнього президента. Приватною юридичною особою через ряд незаконних схем вчинялись спроби щодо безпідставного стягнення з держави коштів.

Крім того, на виконання вимог ухвали суду отримано інформацію від митниць, що товар іноземного виробника за період протягом якого мав бути поставлений згідно умов договору про закупівлю товарів за державні кошти державний кордон не перетинав", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також відзначили, що "судом відмовлено підприємству у задоволені пеозовних вимог та упереджено стягнення з держави коштів у сумі понад 200 млн грн псевдо-імпортером, якого деякі ЗМІ пов'язують з сином екс-президента В.Януковича".

Нагадаємо, суд залишив у силі рішення прокурора про відмову у закритті справи проти сина Януковича.

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