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Обслуживание ГТС: псевдо-импортер, которого связывают с сыном Януковича, не получит 200 млн грн

Обслуживание ГТС: псевдо-импортер, которого связывают с сыном Януковича, не получит 200 млн грн

Киев  •  УНН

 • 6092 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Предотвращено взыскание с государства средств в сумме более 200 млн грн псевдо-импортером, которого некоторые СМИ связывают с сыном экс-президента Виктора Януковича, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что в 2012 году победителем тендера на закупку за государственные средства товаров для обслуживания газотранспортной системы Украины стало предприятие, у которого отсутствовали мощности для такого рода деятельности.

Для получения контрактов предприятие предоставило подтверждение о возможности прямой поставки товаров от производителя по экономически выгодным ценам, который осуществляет свою деятельность в г. Дубае, Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.

Так, прокуратурой Киевской области осуществлено вступление в дело по иску указанного предприятия о взыскании задолженности в сумме 200 млн грн по договору о закупке товаров за государственные средства, говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что во время судебного рассмотрения дела, прокуратурой области установлено, что никаких внешнеэкономических отношений по закупке товаров у иностранного производителя фирмой победителем в открытых торгах не совершалось, а якобы поставленный товар границу Украины не пересекал, что свидетельствует о бестоварности проведенных операций.

"... указанное предприятие, незаконным способом безосновательно пытается взыскать средства за якобы поставленный товар из государства, зарегистрировано на подставных лиц, деятельность которых связывают с сыном бывшего президента. Частным юридическим лицом через ряд незаконных схем совершались попытки относительно безосновательного взыскания с государства средств.

Кроме того, во исполнение требований постановления суда получена информация от таможен, что товар иностранного производителя за период в течение которого должен быть поставлен в соответствии с условиями договора о закупке товаров за государственные средства государственную границу не пересекал", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что "судом отказано предприятию в удовлетворении пеозовних требований и предотвращено взыскание с государства средств в сумме более 200 млн грн псевдо-импортером, которого некоторые СМИ связывают с сыном экс-президента Виктора Януковича".

Напомним, суд оставил в силе решение прокурора об отказе в закрытии дела против сына Януковича.

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