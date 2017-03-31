Обшуки в Нацбанку стосуються керівництва структури - А.Ситник
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 БЕРЕЗНЯ. УНН. Артем Ситник у Львові сьогодні під час презентації інформаційно-просвітницької кампаніі Національного антикорупційного бюро України та Програми розвитку ООН в Україні, спілкуючись із пресою прокоментував питання обшуків у Нацбанку, передає кореспондент УНН.
“Обшуки в Нацбанку були формальними, ми взяли документи, які нас цікавлять. Ця справа стосується керівництва Нацбанку України. До розслідування долучились також і поліцейські. Фігурантів у цій справі є чимало, але не всі документи перевірені. Потрібно ще почекати. Дуже великі кошти Направлялись в офшори. Все потрібно перевірити”, — розповів директор НАБУ А.Ситник.
Нагадаємо, 29 березня у Національному банку України відбуваються обшуки.