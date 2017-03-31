Обшуки в Нацбанку стосуються керівництва структури - А.Ситник

“Обшуки в Нацбанку були формальними, ми взяли документи, які нас цікавлять. Ця справа стосується керівництва Нацбанку України. До розслідування долучились також і поліцейські. Фігурантів у цій справі є чимало, але не всі документи перевірені. Потрібно ще почекати. Дуже великі кошти Направлялись в офшори. Все потрібно перевірити”, — розповів директор НАБУ А.Ситник.

Нагадаємо, 29 березня у Національному банку України відбуваються обшуки.