Обыски в Нацбанке касаются руководства структуры - А.Ситник

"Обыски в Нацбанке были формальными, мы приняли документы, которые нас интересуют. Это дело касается руководства Нацбанка Украины. К расследованию присоединились также и полицейские. Фигурантов в этом деле немало, но не все документы проверены. Нужно подождать. Очень большие средства направлялись в оффшоры. Все нужно проверить ", - рассказал директор НАБУ А.Ситник.

Напомним, 29 марта в Национальном банке Украины проходят обыски .