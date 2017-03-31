Обыски в Нацбанке касаются руководства структуры - А.Ситник
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 МАРТА. УНН. Артем Сытник во Львове сегодня во время презентации информационно-просветительской кампании Национального антикоррупционного бюро Украины и Программы развития ООН в Украине, общаясь с прессой прокомментировал вопрос обысков в Нацбанке, передает корреспондент УНН.
"Обыски в Нацбанке были формальными, мы приняли документы, которые нас интересуют. Это дело касается руководства Нацбанка Украины. К расследованию присоединились также и полицейские. Фигурантов в этом деле немало, но не все документы проверены. Нужно подождать. Очень большие средства направлялись в оффшоры. Все нужно проверить ", - рассказал директор НАБУ А.Ситник.
Напомним, 29 марта в Национальном банке Украины проходят обыски .