Обшуки у сина Авакова: оприлюднили фото
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У мережі оприлюднили фотографії з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у "справі рюкзаків". Світлини опублікував активіст Олексій Гриценко у Facebook, передає УНН.
"Фото з місця обшуку в Харкові в рамках справи рюкзаків. Схоже, детективам буде потрібна допомога... Говорять про блокування кварталу. Наші джерела кажуть, що разом з поліцією ще "Східний корпус" та "Азов", - повідомив він.
Згодом він уточнив: "Обшуки в сина Авакова".
Крім того, О.Гриценко зауважив, що джерела в Харкові кажуть, що "підтягнулися тітушки до місця обшуку".
Нагадаємо, за даними екс-радника голови МВС І.Ківи, під час цих обшуків вилучили телефони і планшети.