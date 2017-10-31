Обыски у сына Авакова: обнародовали фото

"Фото с места обыска в Харькове в рамках дела рюкзаков. Похоже, детективам будет нужна помощь ... Говорят о блокировании квартала. Наши источники говорят, что вместе с полицией еще "Восточный корпус" и "Азов", - сообщил он.

Позже он уточнил: "Обыски у сына Авакова".

Кроме того, А.Гриценко заметил, что источники в Харькове говорят, что "подтянулись титушки к месту обыска".

Напомним, по данным экс-советника главы МВД И.Кивы, во время этих обысков изъяли телефоны и планшеты.