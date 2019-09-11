Обшуки у ПриватБанку завершилися
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Слідчі дії у ПриватБанку в Дніпрі вже завершилися. Як пояснив УНН речник банку Олег Серга фактично відбулася виїмка документів.
"Вони (обшуки – ред.) вже закінчилися. Це не були обшуки, як ви їх уявляєте. Зайшла досить велика група людей із місцевих правоохоронних органів, яким потрібні були певні документи. Разом з ними( правоохоронними органами, - ред.) була група спецпризначинців", - пояснив Серга.
Як повідомляв УНН, 11 вересня з’явилася неофіційна інформація про проведення обшуків у ПриватБанку.
Нагадаємо, у 2017 році НАБУ повідомляло про понад 50 проведених обшуків у справі ПриватБанку.
Як повідомляв УНН, ПриватБанк наприкінці 2016 року перейшов у стовідсоткову власність держави.
Генеральна прокуратура України тоді відкрила кримінальне провадження стосовно колишніх співробітників ПриватБанку щодо доведення банку до неплатоспроможності.