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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116914 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108620 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115060 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122079 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149341 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149416 просмотра

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Обыски в ПриватБанке завершились

Обыски в ПриватБанке завершились

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Следственные действия в ПриватБанке в Днепре уже завершились. Как пояснил УНН представитель банка Олег Серга фактически произошла выемка документов.

"Они (обыски - ред.) уже закончились. Это не были обыски, как вы их представляете. Зашла достаточно большая группа людей из местных правоохранительных органов, которым нужны были определенные документы. Вместе с ними (правоохранительными органами, - ред.) была группа спецназначенцев", - пояснил Серга.

Как сообщал УНН, 11 сентября появилась неофициальная информация о проведении обысков в ПриватБанке.

Напомним, в 2017 году НАБУ сообщало о более 50 проведенных обысков по делу ПриватБанка.

Как сообщал УНН, ПриватБанк в конце 2016 перешел в стопроцентную собственность государства. Генеральная прокуратура Украины тогда открыла уголовное производство в отношении бывших сотрудников ПриватБанка по доведению банка до неплатежеспособности.

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