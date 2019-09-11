Обыски в ПриватБанке завершились
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Следственные действия в ПриватБанке в Днепре уже завершились. Как пояснил УНН представитель банка Олег Серга фактически произошла выемка документов.
"Они (обыски - ред.) уже закончились. Это не были обыски, как вы их представляете. Зашла достаточно большая группа людей из местных правоохранительных органов, которым нужны были определенные документы. Вместе с ними (правоохранительными органами, - ред.) была группа спецназначенцев", - пояснил Серга.
Как сообщал УНН, 11 сентября появилась неофициальная информация о проведении обысков в ПриватБанке.
Напомним, в 2017 году НАБУ сообщало о более 50 проведенных обысков по делу ПриватБанка.
Как сообщал УНН, ПриватБанк в конце 2016 перешел в стопроцентную собственность государства. Генеральная прокуратура Украины тогда открыла уголовное производство в отношении бывших сотрудников ПриватБанка по доведению банка до неплатежеспособности.