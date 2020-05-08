Обшуки у мерії Харкова: поліція вилучила документацію і відкрила провадження

"Правоохоронці встановили факт умисного завищення юридичними особами у п’ятикратному розмірі вартості використаного обладнання під час виконання робіт по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків. Матеріальна шкода бюджету міста складає понад 800 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що службові особи підприємств-підрядників здійснювали закупівлю світлового обладнання за ринковими цінами, а при виконанні робіт завищували вартість обладнання у декілька разів. В подальшому службові особи Департаменту житлового господарства Харківської міської ради здійснювали прийняття вказаних робіт та перераховували кошти на розрахункові рахунки вказаних підприємств-підрядників. Загальний розмір укладених договорів - близько 28 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів гривень на теперішній час перераховано на розрахункові рахунки підприємств-постачальників.

"Проведено одночасно 20 обшуків за місцем розташування офісних приміщень підприємств-підрядників, у Департаменті житлового господарства та комунальному підприємстві Харківської міської ради, а також за місцем мешкання службових осіб та працівників вказаних підприємств та установ. Під час проведення обшуків вилучена первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація, яка має значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень. Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ", - повідомили у поліції.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Харківській міській раді проходять обшуки у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у місті Харкові на загальну суму понад 28 млн грн.