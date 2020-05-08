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Обшуки у мерії Харкова: поліція вилучила документацію і відкрила провадження

Київ • УНН

 • 12780 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У Харківській міській раді проведено обшуки за фактом завищення вартості світлового обладнання на загальну суму 28 млн грн., правоохоронці відкрили провадження та вилучили необхідну для слідства документацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.

Обшуки у мерії Харкова: поліція вилучила документацію і відкрила провадження

"Правоохоронці встановили факт умисного завищення юридичними особами у п’ятикратному розмірі вартості використаного обладнання під час виконання робіт по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків. Матеріальна шкода бюджету міста складає понад 800 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що службові особи підприємств-підрядників здійснювали закупівлю світлового обладнання за ринковими цінами, а при виконанні робіт завищували вартість обладнання у декілька разів. В подальшому службові особи Департаменту житлового господарства Харківської міської ради здійснювали прийняття вказаних робіт та перераховували кошти на розрахункові рахунки вказаних підприємств-підрядників. Загальний розмір укладених договорів - близько 28 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів гривень на теперішній час перераховано на розрахункові рахунки підприємств-постачальників.

"Проведено одночасно 20 обшуків за місцем розташування офісних приміщень підприємств-підрядників, у Департаменті житлового господарства та комунальному підприємстві Харківської міської ради, а також за місцем мешкання службових осіб та працівників вказаних підприємств та установ. Під час проведення обшуків вилучена первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація, яка має значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень. Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ", - повідомили у поліції.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Харківській міській раді проходять обшуки у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у місті Харкові на загальну суму понад 28 млн грн.

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