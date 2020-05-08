Обыски в мэрии Харькова: полиция изъяла документацию и открыла производство

"Правоохранители установили факт умышленного завышения юридическими лицами в пятикратном размере стоимости использованного оборудования при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Материальный ущерб бюджету города составляет более 800 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица предприятий-подрядчиков осуществляли закупку светового оборудования по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали стоимость оборудования в несколько раз. В дальнейшем должностные лица Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета осуществляли принятие указанных работ и перечисляли средства на расчетные счета указанных предприятий-подрядчиков. Общий размер заключенных договоров - около 28 млн гривен, из которых 13 млн гривен в настоящее время уже перечислены на расчетные счета предприятий-поставщиков.

"Проведены одновременно 20 обысков по месту расположения офисных помещений предприятий-подрядчиков, в Департаменте жилищного хозяйства и коммунальном предприятии Харьковского городского совета, а также по месту жительства должностных лиц и работников указанных предприятий и учреждений. Во время проведения обысков изъята первичная бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для установления обстоятельств совершенных уголовных преступлений. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК", - сообщили в полиции.

Как сообщалось в УНН ранее, в Харьковском городском совете проходят обыски в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в городе Харькове на общую сумму более 28 млн грн.