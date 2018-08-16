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Обшуки у банди "Біле братство": поліція вилучила зброю, наркотики та Porshe

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Житомирські правоохоронці викрили канал поширення наркотиків, зокрема амфетаміну, у державних масштабах. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

Обшуки у банди "Біле братство": поліція вилучила зброю, наркотики та Porshe

На наркоканал правоохоронці вийшли, розслідуючи замах на вбивство, який стався 22 липня поблизу Житомира. 25 липня оперативники затримали 32-річного жителя Нікополя Дніпропетровської області. У чоловіка вилучили вибухівку та зброю. За наявною інформацією, він виконував роль кілера злочинного угрупування. 28 липня правоохоронці затримали і лідера угрупування - 44-річного мешканця Нікополя. Нині обох підозрюваних у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю взято під варту терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

Уже в рамках досудового розслідування поліцейські почали встановлювати масштаби протиправної діяльності наркоугрупування, місця виготовлення та збуту наркотичних засобів та інші обставини.

"14 серпня розшуківці та слідчі ГУНП Житомирщини спільно з працівниками Департаментів протидії наркозлочинності та карного розшуку Нацполіції провели 50 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській області. З квартир та будинків вилучено боєприпаси, наркотики, гроші, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності масштабного наркоугруповання", - зазначили в поліції.

Під час обшуків вилучено пістолети, частини до рушниць, глушник, гранати та запали, холодна зброя, набої, до сотні сім-карток різних операторів зв’язку та стільки ж банківських карток, наркотичні речовини рослинного та синтетичного походження, автомобіль Porshe, електронні сканери, реєстраційні номери автомобілів, документи та довідки з ломбардів, готівку у гривнях та валюті, інші свідчення протиправної діяльності.

"Відтак, окрім уже інкримінованих підозрюваним злочинів, як-то замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю, документуємо і виготовлення та торгівлю амфетаміном у масштабних обсягах", - проінформував начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці провели обшуки у членів банди, яка виготовляла та збувала наркотичні речовини. 

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