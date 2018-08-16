Обыски у банды "Белое братство": полиция изъяла оружие, наркотики и Porshe
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 августа. УНН. Житомирские правоохранители разоблачили канал распространения наркотиков, в частности амфетамина, в государственных масштабах. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
На наркоканал правоохранители вышли, расследуя покушение на убийство, которое произошло 22 июля возле Житомира. 25 июля оперативники задержали 32-летнего жителя Никополя Днепропетровской области. У мужчины изъяли взрывчатку и оружие. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера преступной группировки. 28 июля правоохранители задержали и лидера группировки - 44-летнего жителя Никополя. Сейчас оба подозреваемых в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием взяты под стражу сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Уже в рамках досудебного расследования полицейские начали устанавливать масштабы противоправной деятельности наркогруппировки, места изготовления и сбыта наркотических средств и другие обстоятельства.
"14 августа следователи и следователи ГУНП Житомирской области совместно с работниками Департаментов противодействия наркопреступности и уголовного розыска Нацполиции провели 50 санкционированных обысков в Днепропетровской области. Из квартир и домов изъято боеприпасы, наркотики, деньги, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности масштабной наркогруппировки", - отметили в полиции.
Во время обысков изъято пистолеты, части к ружьям, глушитель, гранаты и запалы, холодное оружие, патроны, до сотни сим-карт различных операторов связи и столько же банковских карточек, наркотические вещества растительного и синтетического происхождения, автомобиль Porshe, электронные сканеры, регистрационные номера автомобилей, документы и справки из ломбардов, наличные в рублях и валюте, другие свидетельства противоправной деятельности.
"Следовательно, кроме уже инкриминируемых подозреваемым преступлений, таких как покушение на убийство и незаконное обращение с оружием, документируем и изготовление и торговлю амфетамином в масштабных объемах", - проинформировал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.
Напомним, в Днепропетровской области правоохранители провели обыски у членов банды, которая изготовляла и сбывала наркотические вещества.